Gargaglione espera una elección sin sobresaltos y abocado a la gestión en San Cayetano

19 julio, 2021 Leido: 15

El intendente Miguel Angel Gargaglione aseguró que se está trabajando para ofrecer “una muy buena lista, porque hay que cumplir con la obligación democrática”, no obstante lo cual advirtió que su rol sigue estando “abocado a la gestión”. El mandatario destacó, en este sentido, el sólido papel que el radicalismo juega en el escenario político sancayetanense.

En relación con el escenario de pandemia, que también atravesará las elecciones, aseguró que “preocupa, pero hoy estamos estables. A favor tenemos que ya pasamos por dos olas importantes, por lo que hay más conciencia en la gente de los cuidados que hay que tener; ha avanzado la vacunación, a pesar de que sigue habiendo como en todos los lugares del mundo un núcleo de resistencia a vacunarse. Pero notamos también que la vacuna ha dado su efecto, porque los síntomas son mucho menores, mientras que la enfermedad sigue golpeando duro, incluso con el fallecimiento, en quienes no se han vacunado”.

“El Hospital está más aliviado. Y permanecemos en fase 2, con actividades restringidas. Pero entiendo que con esta experiencia de más de un año, ya hemos logrado entender cuáles son las actividades que propician los contagios, y que si se respetan los protocolos la actividad comercial no implica riesgos”, consideró.

Con respecto al impacto económico de la pandemia en la localidad, Gargaglione estimó que “en las grandes ciudades da pena ver, incluso en las peatonales, muchos comercios cerrados. Pero aquí, donde quizá los gastos fijos son menores, y la actividad comercial no implica la circulación de gran cantidad de gente, es probable que la afectación sea menor que en las ciudades más importantes. Por otro lado, hay que decir que la actividad comercial local está muy vinculada a la agropecuaria, y sin analizar las políticas, el campo no paró, la actividad agrícola funcionó”.

Obras

El jefe comunal también hizo referencia a la obra pública que fue desplegando en medio de la pandemia, y que muestra a San Cayetano con trabajos de cordón cuneta recientemente ejecutadas, viviendas sociales en estado impecable, una plaza principal muy cuidada. “Pasamos unos meses algo complicados el año pasado cuando la coparticipación estaba disminuyendo, pero hubo algunas compensaciones extraordinarias y además este es un municipio muy ordenado. Además de la gestión de viviendas que ya venían en marcha, como las recientemente inauguradas de la Caja de Policía, el miércoles firmaremos por diez más. Hemos hecho pavimento con recursos propios y tenemos previsto repavimentar toda la avenida de ingreso, siempre en función de la buena administración que ha tenido la comuna siempre. Y lo que se hace por administración le sirve mucho a San Cayetano, porque las casas las hacen constructores locales y el pavimento se hace con nuestra hormigonera y personal”, advirtió.

También destacó la ejecución de obras en el ámbito educativo, con recursos del Fondo de Financiamiento y la gestión del Consejo Escolar.

