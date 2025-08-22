Gargaglione, estable, internado en Mar del Plata con neumonía

El intendente de San Cayetano, Miguel Gargaglione se encuentra internado en el Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata, donde se confirmó que tiene neumonía y continúan los estudios tendientes a determinar el origen de una cardiopatía que también lo afecta.

El jefe comunal se encuentra estable, de acuerdo con lo informado por la Secretaria de Gobierno y Hacienda Melisa Eriksen a LU 24, quien manifestó que cuando lo derivaron del hospital sancayetanense hacia Mar del Plata para su atención, ya se evaluaba la posibilidad de una neumonía, confirmada en las últimas horas por el equipo médico marplatense.

Ante esta situación, se le otorgó una licencia al cargo, ocupando el mismo Alejo Christiansen, primer concejal electo en las últimas elecciones.

