Gargaglione hizo público el apoyo a Posse en la interna radical

El intendente municipal de San Cayetano Miguel Gargaglione hizo público su apoyo a Gustavo Posse en la elección interna que la Unión Cívica Radical realizará el sábado 21 de marzo.



El jefe comunal sancayetanense, electo en 2007 y reelecto por cuarta vez en 2019, es crítico a la actual conducción del partido en la actualidad, y asegura que “lo que está en juego es más que una simple renovación de autoridades, sino el futuro mismo del frente opositor Juntos por el Cambio: “Es una elección muy importante. Aunque es una elección interna del radicalismo, es una elección de época, una elección que esperemos que marque un antes y un después en lo que es la conducción partidaria debido a que, hoy por hoy, si viene ya el bipartidismo no existe, existen estos frentes, hoy está el Frente de Todos gobernando la Provincia y la Nación. Nosotros tuvimos nuestra oportunidad y creo que además de todas las cosas buenas que se hicieron se cometieron errores. Creo que el rol del radicalismo en esos dos gobiernos de la Provincia y de la Nación fue muy opaco, en gran medida por el Pro, porque eran las dos cabezas que gobernaban, pero en cierta medida también por la pasividad que tuvieron nuestras autoridades partidarias”, sostiene, entre otros términos.

“Para garantizar el protagonismo y el fortalecimiento de la UCR, Gargaglione no duda en que la mejor alternativa en la Provincia la representa Gustavo Posse: “Hoy el que sí asegura el protagonismo a nivel provincial es Gustavo Posse, que, a su vez, tiene el apoyo a nivel nacional de Martín Lousteau, no es cosa menor un referente radical a nivel nacional, y realmente el espacio al cual no solo apoyo sino del que también formo parte, y me siento identificado por su forma de gobernar, de gestionar, porque además de tener política hay que tener gestión para cambiar las cosas. Realmente lo veo con futuro de poder ganar estas elecciones y mejorar lo que estoy diciendo que hay que mejorar, que es mejorar Cambiemos”, afirmó Gargaglione.

