Gargaglione inauguró las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de San Cayetano

El Intendente de San Cayetano Miguel Gargaglione inauguró formalmente, ayer miércoles, las Sesiones Ordinarias del Honorable Concejo Deliberante, la trigésimo séptima consecutiva desde el regreso de la democracia en 1983.

Ante la presencia de funcionarios municipales, consejeros escolares y vecinos, Gargaglione afirmó que “la continuidad de credibilidad y previsibilidad serán los pilares de éste nuevo equipo de trabajo, que si bien cambia algunos nombres, no cambia la forma de gobernar”.



Haciendo mención a la compleja situación socio económico nacional, el Intendente señaló que “a nivel local seguiremos contrarrestando esa crisis con la cercanía a los vecinos, escuchando sus necesidades, buscando las soluciones, además de dar explicaciones en todos y cada uno de los actos de gobierno”.

Estamos cerrando un año más con superávit. Y ello es posible por el estilo de administración, por las decisiones políticas en base a fijar prioridades y también con la labor diaria de nuestros agentes municipales, el principal activo que tiene este municipio”.

Repaso por las áreas de gobierno

Hablando de las áreas en particular, Gargaglione adelantó que en Desarrollo Social se priorizarán las asistencia de quienes más lo necesiten, se atenderán las problemáticas que golpean a nuestros vecinos, incluyendo temas como violencia de género. Para esto último hizo referencia al trabajo en conjunto que se realiza entre Policía, Justicia y Municipio.

Ampliando este tema se refirió al buen desempeño de Policía Comunal y Comando de Patrulla Rural con el apoyo municipal a través de recursos, coordinando tareas con inspectores de tránsito y el centro de monitoreo. Hablando específicamente de prevención, Gargaglione destacó el trabajo que se realiza en los accesos al Distrito, en especial en la conocida rotonda de Energía, intersección de dos rutas provinciales y una nacional.

En Deportes y Cultura, “la participación sin distinción de edades en distintas actividades, programas y/o talleres que la Municipalidad organiza a través de ambas Direcciones, es el eje de lograr una sociedad activa y movilizada” dijo, para luego resaltar el apoyo constante a las instituciones.

Al referenciar al área de Turismo, el Intendente calificó a la villa balnearia como “un ejemplo de transformación y orgullo de los sancayetanenses en la que se está llevando adelante un desarrollo ordenado”. Además adelantó que se continuará apoyando a propietarios de las lagunas del Distrito, “como desarrollo turístico durante gran parte del año”.

“Tanto para el Balneario, como las lagunas y la producción primaria, requieren de caminos en óptimas condiciones durante todo el año. Podemos decir que en el año 2019 cumplimos con las pautas presupuestarias que fijaron un valor para mantener la red vial, pero además realizar las inversiones planificadas”.

En cuanto al cuidado del medio ambiente, el jefe comunal dijo que “se busca fortalecer y optimizar el trabajo en nuestra Planta de Reciclado, a través de los puntos limpios en distintas localizaciones y la implementación del Plan Moneda Verde.

Hemos presentado una Ordenanza para regular las pulverizaciones en distintos lugares del Partido, con zonas de amortiguamiento y el uso responsable de agroquímicos, uno de los insumos más importantes en el actual sistema de producción mundial.

Referido al Sector Industrial Planificado hizo hincapié en los servicios que dispone para las posibles inversiones de empresas, y a su vez afirmó que “un soporte clave para dicho sector fue superar la problemática de energía eléctrica, de gas natural y el vínculo con la región costera a través de la repavimentación de 37 kms. Ruta Prov. N° 75”.

Tras destacar las continuas mejoras en los espacios púbicos de la ciudad, Gargaglione afirmó que “debemos ser muy cautelosos en determinar las nuevas obras públicas para ejecutar. Serán las de infraestructura básica, pavimento urbano y viviendas las prioridades, sin crear falsas expectativas y tratando de ser prudentes al no alterar el cumplimiento de los servicios y la calidad que nuestros vecinos se merecen”.

En la continuidad de su discurso inaugural señaló que “siempre hemos entendido a la salud pública, gratuita, igualitaria y de calidad como un derecho de todos los habitantes. No es una simple declamación, sino que estamos convencidos que es un deber del Estado brindarla.

Ahora bien, para su logro es el propio Estado quien debe garantizar el acceso y contar con los recursos necesarios para dar respuestas e idear mecanismos que lo hagan efectivo, respetando siempre normativas que son propias de cualquier hospital público”.

En ese marco el Intendente garantizó el normal funcionamiento de todos los establecimientos ligados al área, haciendo hincapié en profundizar la atención primaria y la prevención.

Finalmente remarcó que “los desafíos del futuro estarán ligados en gran medida a los proyectos que “no son inaugurables”, a la modernización, a la innovación tecnológica, al vínculo directo de la educación con la producción y el desarrollo, dando así oportunidades a nuestros jóvenes.

Reafirmó estos conceptos y apeló a la buena predisposición de los integrantes de este cuerpo a debatir ideas y/o propuestas que vayan en ese sentido, lo que reafirmará la mística de sentirnos orgullos de ser sancayetanenses.

Ana Paula Mancino: modernización y digitalización del HCD

A su turno, la presidente del Honorable Concejo Deliberante, Ana Paula Mancino solicitó a sus pares estudiar el reglamento interno, “para conocer el funcionamiento de este Concejo, ya que hay formalidades que debemos cumplir”.

Asimismo adelantó que se avanzará en la modernización y digitalización del Concejo Deliberante implementando el expediente electrónico y la firma digital. Además dijo que se continuará “debatiendo y profundizando las problemáticas sobre las que la sociedad nos pide respuesta”.

“Como presidente de este Cuerpo, me comprometo a que en cada temática que abordemos, a pesar de las diferencias que podamos tener, nunca falte el diálogo, y logremos consensos pensando en lo mejor para todos los sancayetanenses”, culminó la presidente del HCD.

