Gargaglione, internado en Mar del Plata, evoluciona favorablemente

25 agosto, 2025 0

El intendente de San Cayetano Miguel Gargaglione se encuentra evolucionando de manera favorable en el Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata, donde continúan realizándole estudios y análisis, atravesando un proceso de neumonía.

La Secretaria de Gobierno y Hacienda del distrito, Melisa Eriksen, dio un panorama al respecto y dijo que Gargaglione “no se sintió bien, fue al Hospital Municipal y se decidió una derivación a Mar del Plata, donde se confirmó la neumonía, y a partir de ahí se le administraron antibióticos, y se continúan los estudios para determinar una posible cardiopatía”.

“Esperamos que se recupere bien y con ganas de volver, no tenemos una fecha determinada de cual será el fin de su licencia, en principio se pidió por catorce días y con el correr de los días veremos si es necesario ampliarla”, dijo Eriksen y agregó que a cargo del Ejecutivo “está Alejo Christiansen como intendente interino pero seguimos venimos trabajando con todo el equipo, ya que Miguel nos tiene acostumbrados, ya que el municipio sigue su ritmo habitual, es importante la comunicación ya que son factores claves”.

“Estamos contentos saber que él está bien y recuperándose, nos da ganas de seguir trabajando como siempre, y estamos intentando todos dar lo mejor de cada uno”, concluyó.

