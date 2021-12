Gargaglione: “la reelección no es mi prioridad, pero los intendentes radicales han sido claros en que la ley es inconstitucional”

Tras la difusión de un fallo judicial que suspende la aplicación de un artículo de la ley que restringe la reelección de intendentes, el jefe comunal de San Cayetano, Miguel Angel Gargaglione advirtió que no hará ningún tipo de presentación porque la reelección no es su prioridad, no obstante lo cual consideró que “hay una debilidad técnica en la normativa respecto de su aplicación retroactiva, y en eso los intendentes radicales reunidos en Saladillo fueron muy concretos. Yo no estuve presente, pero allí se expresaron por amplia mayoría en el sentido de que esa aplicación es inconstitucional, y si decimos que dentro de la ley todo y fuera de la ley nada, debemos ser coherentes también en esto: si ninguna ley es retroactiva, esta tampoco puede serlo y el primer mandato a computar es el que está en curso desde 2019, y eso nos habilitaría para ir por otro mandato”, sostuvo.

“No me he puesto a estudiar los alcances legales ni ningún abogado del Municipio lo está haciendo porque hoy no es mi prioridad. Yo pertenezco al espacio político que propuso y aprobó la ley, y así como fui orgánico en su momento, intentaré serlo ahora. Por eso adhiero a la expresión de los intendentes radicales. Esa ley no tuvo una mirada del todo amplia, porque apuntaba mucho a los llamados ‘barones del Conurbano’, pero en su momento la apoyé. Pero entiendo que en definitiva es el pueblo el que debe definir quién lo gobierna”, argumentó Gargaglione.

Finalmente, el intendente sancayetanense insistió en que “esto debe ser debatido por nuestros legisladores, que ya están trabajando en el tema. Y respecto de los que pertenecen a la UCR, que entiendo coinciden en una postura muy clara, saben bien qué es lo que piensan y cómo se expresaron los intendentes en Saladillo. Habrá que esperar ese debate, desensillar hasta que aclare”.

