Gargaglione recibió el alta hospitalaria

29 agosto, 2025 0

Desde la Municipalidad de San Cayetano se informa que el Intendente Miguel Ángel Gargaglione recibió el alta hospitalaria este jueves tras haber permanecido internado en el Hospital Privado de la Comunidad en la ciudad de Mar del Plata por padecer una infección respiratoria y una posterior afección coronaria.

El alta se otorga tras una buena evolución clínica, sin nuevas intercurrencias, expresa el comunicado oficial, e indica que el Intendente continuará con su recuperación en su domicilio, siguiendo las indicaciones médicas correspondientes.

“Agradecemos profundamente a la comunidad por las muestras de afecto y apoyo recibido durante estos días”, expresan.

