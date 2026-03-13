Gargaglione se reunió con la ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano Silvina Batakis

13 marzo, 2026 14

Dialogando sobre proyectos y políticas habitacionales, el Intendente de San Cayetano, Miguel Gargaglione se reunió con la Ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y el Administrador del Instituto de la Vivienda, Diego Menéndez.

Juntos analizaron la situación que devino tras el abandono de obra por parte de la empresa “Delta Constructora S. A.”, encargada de la construcción del barrio 23 viviendas. A su vez dialogaron sobre posibles alternativas para paliar el déficit habitacional que atraviesa San Cayetano.

Acompañaron al jefe comunal, la Secretaria Técnica, Emilia Sorensen y el Director de Obras Públicas y Privadas, Maximiliano Juárez.

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