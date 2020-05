Gargaglione sobre la muerte de la menor: “Se va a ir hasta las últimas consecuencias, si se comprueba que hay una mala praxis”

5 mayo, 2020 Leido: 43

El Intendente de San Cayetano, Miguel Ángel Gargaglione, se refirió a la polémica generada en la localidad tras la muerte de una niña de tan solo 11 años y por la que sus familiares denuncian negligencia médica.

“Es un hecho lamentable. La consternación es más grande, porque este es un caso en el que los padres acudieron al hospital en 4 oportunidades. Ya les di mis condolencias. Me comuniqué con ellos el día sábado, sabiendo que ese día se hacía la autopsia. Los escuché; me puse a disposición y los invité a que concurran al despacho o donde quisieran para intercambiar algunas palabras con ellos. Era una necesidad de estar cerca y explicarles que nosotros si bien la investigación judicial se inicia con una denuncia penal que hicieron los padres, nosotros ya presentamos una nota, porque no es un caso sencillo, y pusimos a disposición toda la documentación que se nos requiera”, sostuvo Gargaglione a nuestra emisora.

Por otro lado, informó que se le comunicó a la familia de la menor fallecida que se inició una investigación interna “y se tomó la decisión de contratar un abogado externo al municipio para que la realice. Daría tranquilidad a la familia y a la población. Es dar un ejemplo más, y la suspensión provisoria del profesional, más allá de lo que se llegue con la investigación interna y la causa judicial. Hubo un médico, que fue quien estuvo más con la nena en las oportunidades que la misma concurrió a la guardia. Nosotros no podemos presumir una mala praxis, cuando aún hay plena investigación del hecho”, remarcó.

Aclaró que en el Hospital Municipal, “tenemos una guardia activa de clínica general y las guardias pasivas de especialidades, que ante la necesidad del clínico que actúa, puede llamar al profesional de las especialidades. Se va a ir hasta las últimas consecuencias, si se comprueba que hay una responsabilidad en esto, una mala praxis, que lo dictaminará la justicia penal y la investigación interna”.

Aseguró también que este profesional debe llevar algo más de un mes en la localidad. “Es un profesional nuevo en el lugar”.

Volver