Gargaglione volvió a ser internado por precaución

2 septiembre, 2025 0

Tras haber recibido el alta médica días atrás, el intendente de San Cayetano, Miguel Ángel Gargaglione, sufrió una recaída y volvió a ser derivado a Mar del Plata

Hace apenas unos días, la Municipalidad de San Cayetano había informado que el intendente Miguel Ángel Gargaglione había recibido el alta hospitalaria tras permanecer internado en el Hospital Privado de la Comunidad de Mar del Plata por una infección respiratoria y una afección coronaria. Según aquel parte, la evolución clínica había sido favorable, lo que le permitió continuar su recuperación en su domicilio.

Sin embargo, este lunes se conoció un nuevo comunicado oficial en el que se confirma que Gargaglione sufrió una recaída en su cuadro de neumonía, motivo por el cual fue derivado nuevamente a la ciudad de Mar del Plata, donde permanece bajo estricto control médico.

La Municipalidad precisó que la licencia médica se extenderá desde el 5 hasta el 18 de septiembre de 2025, inclusive. En este período, el médico veterinario Alejo Christiansen continuará a cargo del Ejecutivo municipal en carácter de intendente interino.

Desde la comuna agradecieron a los vecinos por las muestras de apoyo y afecto, y pidieron comprensión en este tiempo de recuperación para el jefe comunal.

Volver