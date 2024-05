Gargaglione y el camino al balneario: “proyectamos una nueva traza”

10 mayo, 2024

El intendente de San Cayetano, Miguel Gargaglione, recientemente le solicitó al subadministrador de la Dirección de Vialidad Provincial, Hernán Y Zurieta, que se evalúe la posibilidad de desarrollar un proyecto para una futura pavimentación del camino que une la Ruta Provincial Nº 72 y el Balneario local.

“Nuestra villa balnearia ha tenido un auge muy exponencial en estos últimos años y creemos que ya empieza a ser una necesidad modificar el acceso y, en algún momento, pavimentarlo, pero más que nada modificar la traza que es compleja con todas curvas a 90 grados y un camino municipal de 15 metros de ancho, lo que lo hace sumamente peligroso”, explicó en diálogo con LU 24.

“El proyecto, en un futuro, que no será cercano seguramente, puede llegar a contemplar expropiaciones, pero va a estar hecho en base a una necesidad, no es que se me ocurre a mí, es una lógica por el tránsito que hoy tiene”, aseguró al tiempo que admitió que “va a generar alguna discusión, es un debate que hay que dar”.

“Estamos hablando de una posible ruta secundaria con anchos de 20 o 30 metros, no como las que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, la 72 o 75, con 100 metros de ancho porque son principales”, explicó.

Asimismo, aclaró que “lo que fuimos a solicitar es hasta la llegada a la laguna, toda la zona de médanos, incluyendo el recorrido al costado, no se tocaría, eso se seguiría mejorando”.

“Por suerte, estamos hablando de progreso, de algo que va en crecimiento y que hace el desarrollo turístico y, por ende, del distrito”, concluyó.

