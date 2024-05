Gargaglione y el Foro de Intendentes Radicales: “es importante profundizar los temas”

19 mayo, 2024

El intendente de San Cayetano, Miguel Gargaglione, se refirió, en diálogo con LU 24 a la nueva reunión que mantendrá el Foro de Intendentes Radicales el miércoles próximo en General Belgrano, donde continuarán analizando la problemática que afecta a los jefes comunales del radicalismo, ante la gestión de gobierno de Javier Milei.

“Las expectativas siempre están porque el hecho de que nos juntemos, trabajemos juntos y que no haya divisiones como ocurre en la política es lo mas importante, para seguir profundizando los temas y no bajar los brazos en los que afectan puntualmente a las economías municipales; nosotros hemos planteado ya el tema del IOMA, estamos muy preocupados por ese tema, pero hay otros aspectos que se van dando en estos momentos tan difíciles para Argentina y en el cual los intendentes tenemos que salir adelante”, dijo.

“Hemos recibido el segundo aporte provincial que era para obra publica pero que ahora es recurso de libre disponibilidad, se ha cumplido en tiempo y forma por lo que estamos un poco más tranquilos en ese aspecto; lo más importante es que nos juntemos y pongamos arriba de la mesa los distintos temas”, relató.

Aún sin contacto con el Comité Provincia de la UCR

Respecto a la reunión que busca el Foro con las autoridades del Comité Provincia del radicalismo, la que no se ha logrado hasta el momento, dijo que “es bastante inadmisible que en la Legislatura haya dos bloques de diputados provinciales, y un poco esa reunión es para plantear que medie de alguna manera para que estén todos incorporados y el otro tema es ver que posicionamiento se va a tomar, me parece que hay que tratar de ser lo más moderado posible y me parece que los radicales están en el Senado haciendo un estudio pormenorizado de la Ley Bases y llevarlo al debate, esa es la manera; acá sin ninguna duda ha ganado legítimamente un Presidente que tiene un formato totalmente distinto a lo que veníamos, y nosotros somos oposición pero no por ser oposición tenemos que oponernos a todo ni aprobar todo, creo que la grieta me parece que no hace bien a nadie y estamos viviendo momentos muy difíciles con relación a eso, la sociedad agobiada por sus problemas económicos pero también dándole todavía el apoyo al nuevo Presidente que está en su legítimo derecho en la presidencia”.

La relación con el PRO: “veo muy difícil continuar con Juntos por el Cambio”

Sobre la relación con el PRO, Gargaglione sostuvo que : “personalmente veo muy difícil continuar con el original Cambiemos o Juntos por el Cambio ; posiblemente haya otras alianzas en mi opinión ya que de hecho hay integrantes del PRO ocupando cargos en el Gobierno Nacional y veo que ellos tienen también una división dentro, hay algunos que son pro-gobierno y otros no que no es tan así; nosotros vemos un distanciamiento en lo que era nuestro espacio en lo que era nuestro frente electoral seis meses atrás creo que realmente estamos en problemas: en nuestra ciudad nos dio una lección, si no aprendemos un mensaje hay que llevarlo a la sociedad: por algo el radicalismo no ha tenido un candidato a Gobernador, no ha tenido un candidato a Presidente y por eso tenemos que valorar y darnos cuenta de eso y sobre todo evaluar las gestiones de los gobernadores y los intendentes de todo el país para darnos cuenta lo que es gestionar y conducir un partido político”.

“Tenemos que plantear diferencias, pero ser orgánicos”

“No estoy tan de acuerdo con las declaraciones del intendente Randazzo sobre tejer nuestra propia bandera; no es sencillo querer cortarse solo o no pertenecer a un espacio político, nosotros tenemos que plantear nuestra diferencia pero ser orgánicos en definitiva y tratar de imponer lo que creemos que es mejor en cuanto a lo que es la política en sí: la política es transformar, y transformar significa ni más ni menos que gobernar, no quiero decir con esto que todos nos unamos, no nos atemos a una estructura partidaria pero creo que el eje es la gestión, no podemos estar aislados, me parece que tenemos que tratar de que se impongan nuestras ideas en cuanto lo que significa estar cerca de la gente y transformar la vida de la gente para de una vez por todas empezar a tener un radicalismo más protagonista a nivel provincial y nacional”, finalizó.

