Gargaglione y Mensi, en la UCR local: “no podemos volver a ser furgón de cola”

8 marzo, 2021

Este lunes, visitaron la UCR local, Miguel Gargaglione, intendente de San Cayetano y Aldo Mensi, ex diputado provincial y ex jefe comunal de Coronel Pringles, quienes forman parte de la lista 14 “Protagonismo Radical, referenciada a nivel nacional con Evolución, liderado por Martín Lousteau, y que propone como candidato al Comité Provincia a Gustavo Posse, actual intendente de San Isidro, de cara a los comicios del 21 de marzo.



En una conferencia de prensa brindada junto a Gonzalo Cabrera, quien se postula para ser el presidente del Comité “Enrique Betolaza”, e Ignacio García, candidato a liderar la Juventud Radical de Tres Arroyos, se explayaron sobre el pasado, presente y futuro del centenario partido, destacando su compromiso con el mismo y la sociedad, marcando sus diferencias con las políticas sociales y las formas de gestión realizadas por el anterior gobierno, del cual formaron parte, pero dejaron en claro que la coalición es algo a mantener y fortalecer.

“No tuvimos la oportunidad de escuchar una autocrítica”

“Ser parte del espacio Cambiemos, me ha hecho cambiar algunas formas de ver las cosas, antes mi enfoque estaba en la gestión y en mejorar la vida de los ciudadanos, ahora también veo necesaria las conducciones políticas que muchas veces estuvieron en manos de otras personas”, expresó Miguel Gargaglione, candidato a vocal titular en el 5º lugar.

Además, agregó que “el gobierno de Cambiemos tuvo algunos inconvenientes y que después de haber perdido las elecciones no tuvimos la oportunidad de escuchar una autocrítica por parte del radicalismo y del Pro. Noté ahí poca apertura del por qué se perdieron las elecciones, si uno las pierde es que claramente algo se ha hecho mal”.

El intendente de San Cayetano dijo que esta será la primera vez que intervendrá en unas elecciones dentro del partido; su carrera política y profesional siempre estuvo involucrada desde otra perspectiva de participación, pero según sus palabras esta actualidad política y contexto hacen necesario que su presencia sea por dentro del comité.

“El radicalismo tiene que ir por la pelea por los trapos porque si no damos esta lucha el palo lo van a llevar otros”

Por su parte, Aldo Mensi, candidato a presidente del comité de Coronel Pringles, destacó: “Hace falta tener algo más que aquel que conduce y ejerce desde la lista sábana, esto tiene que ser destacado, esta vez entendemos que el radicalismo tiene que ir por la pelea por los trapos, porque si no damos esta lucha el palo lo van a llevar otros, no podemos volver a ser furgón de cola”.

“No hubieran llegado si no fuera por el Radicalismo, en el momento de dividir los ministerios se nos dio el que menos políticas se podían hacer”, mencionó en alusión al Pro.

En cuanto al 8M y a la participación e inclusión de las mujeres y femeneidades en su espacio, Mensi subrayó: “Florentina Gómez Miranda nos dio la perspectiva que las listas tenga la integración de uno a uno, además tenemos las banderas de las mujeres universitarias, trabajadoras y rurales. Nuestra visión es que las mujeres puedan lograr conquistas sociales, y entre ellas las políticas, nos preocupa que cuando se hacen las encuestas no está reflejada su participación”.

