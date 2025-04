Gargaglione y Sileoni lanzaron la Escuela de Guardavidas en San Cayetano

El ministro de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni y el Intendente sancayetanense Miguel Gargaglione encabezaron el acto de lanzamiento de la Escuela de Formación Profesional de Guardavidas de Gestión Estatal.

La propuesta, gratuita para todos los interesados que cumplan con los requisitos, fue una iniciativa del gobierno municipal, canalizada en el Ministerio de Educación a través de Jefatura Distrital de Educación con las modalidades correspondientes.

Agradeciendo al presencia y predisposición de las autoridades provinciales para escuchar la inquietud y luego sancionar la creación de la Escuela de guardavidas en San Cayetano, el Intendente afirmó que “para esta gestión la base del desarrollo de un pueblo es la educación. Ésta da mayores herramientas para que cada uno de nosotros podamos desarrollarnos, podamos tener más posibilidades de fuentes laborales”.

Seguidamente, Gargaglione resaltó el aporte del Municipio en la educación formal y el trabajo mancomunado con el gobierno provincial, ofreciendo carreras o tecnicaturas a través del programa Puentes.

Respecto a esta nueva oferta educativa, el Intendente señaló que surgió como una necesidad debido a la gran demanda que existe tanto en la costa local como en la ciudad con los programas que se implementan durante el verano. “Fuimos muy bien escuchados en el Ministerio, con la intervención de funcionarios, e inspectores realizamos un proyecto acorde a lo solicitado, se presentó y fue aprobado. Agradezco por esta decisión política que se traduce en una oferta más para formar, en este caso, a guardavidas”.

A su turno, el Ministro Sileoni calificó este lanzamiento como “muy importante, tienen un Intendente que insiste mucho siempre atrás de los derechos de los ciudadanos, hablamos desde hace tiempo para abrir esta puerta tan necesaria, y sabemos también que tenemos una deuda con la Escuela Técnica, la cual trataremos de satisfacerla” (la construcción de un edificio propio).

“Provenimos de un espacio político distinto con Miguel, pero hay una convergencia, hay derechos que deben ser resueltos. No es el mercado el que puede abrir una escuela de guardavidas en San Cayetano, porque no es rentable, no dan los números. Esta escuela es seguridad para los ciudadanos, es un derecho, es una escuela gratuita, es para toda la comunidad, para quienes quieran tener una calificación”, afirmó Sileoni para luego agradecer a Formación Profesional, institución que otorgan el título.

Celebrando la posibilidad que sancayetanenses puedan formarse en el Distrito, el ministro afirmó que “creemos en el valor del Estado, no creemos en las diferencias políticas más allá de los objetivos comunes. Honrados de estar acá, honrados de aportar junto con el Estado Municipal una solución abriendo un derecho igualitario, democrático para todos aquellos que quieran sumarse”, cerró.

Previo al acto, los funcionarios recorrieron el natatorio del Club Juventud Ciclista, lugar donde se desarrollarán las prácticas acuáticas. En la oportunidad se encontraban alumnos de la EP N° 2 realizando una actividad guiados por guardavidas locales.

Para esta nueva carrera el estado municipal será el responsable de las inversiones que se requieran durante la cursada, el costo del natatorio y contribuirá con uno de los espacios físicos que se utilizarán para el dictado de clases. Por su parte, el gobierno provincial será el encargado de los salarios para el personal docente.

La encargada de administrar la carrera será el CEF N.º 21 de nuestra ciudad quien ya lanzó la inscripción a través del formulario https://forms.gle/KCDiqdX7rhL6DeSg8. También puso a disposición el celular 2983 664898 para evacuar dudas, brindar más información acerca de requisitos, metodología de cursada y también sobre elección de docentes.

