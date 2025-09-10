Garibotti, reelecto concejal en Chaves, destacó la unidad peronista

El edil chavense, José Garibotti, resaltó en su visita a los estudios de LU 24 el resultado electoral que los dejó a pocos votos de sumar una banca más valoró la recuperación del espacio en De la Garma y aseguró que trabajará desde la oposición “con propuestas constructivas para sostener el tejido productivo”.

El concejal, recientemente reelecto en Gonzales Chaves, analizó la última elección en la que su espacio superó el 39% de los votos. “El balance es muy positivo. Por apenas 20 votos no logramos el tercer concejal, que quedó en manos de La Libertad Avanza. Pero pudimos retener el consejero escolar con Gaspar Gándara y eso también es muy importante”, señaló.

Garibotti destacó que, tras la derrota de 2023, lograron achicar mucho la diferencia con el oficialismo en De la Garma y en Adolfo Gonzales Chaves. “Fue una campaña corta pero intensa, en la que explicamos nuestro rol de oposición constructiva: controlar, pero también acompañar al gobierno municipal porque lo importante son los vecinos”, afirmó.

Consultado sobre el contexto provincial y nacional, el edil consideró que se vivió “una ola peronista” frente al modelo de Javier Milei. “La gente entendió que no es el camino de la agresión ni del ajuste, lo vimos en la calle y en el voto. El tema jubilados y discapacitados pegó muy fuerte, y desde la producción vemos una recesión que golpea al comercio y a la industria”, dijo.

En cuanto a los desafíos de este nuevo período legislativo, adelantó que insistirá con proyectos vinculados a la producción. “Hay que generar herramientas para apoyar a emprendedores y sostener el tejido productivo. Es difícil lograr radicación de empresas en este contexto, pero se pueden impulsar ordenanzas innovadoras”, planteó.

Finalmente, Garibotti agradeció a la ciudadanía por el respaldo y subrayó la conformación de una lista “potente y plural, con gente joven de la educación, la cultura y el deporte, además de la reelección de Gándara como consejero escolar”, que reflejó en las urnas el acompañamiento al espacio.

