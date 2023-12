“Garra Xeneize” se prepara para las elecciones en Boca

12 diciembre, 2023

Uno de los temas que han tomando relevancia en las últimas semanas han sido las elecciones en el Club Atlético Boca Juniors. En diálogo con LU 24, Guillermo Paniga, presidente de la peña local “Garra Xeneize”, se refirió a este tema en particular y explicó cómo se debe hacer para ejercer el voto.

En tal sentido, Paniga expresó: “estamos preparando todo para concurrir a votar. Tenemos un padrón que está listo y son 79 personas de Tres Arroyos las que pueden hacerlo. La idea es salir en un micro temprano, en la madrugada del domingo para votar y luego hacer el regreso a la ciudad.”

Además, detalló que: “es sólo presencial y cada uno tiene una ideología y mira para el lado que ve que en el club va bien. Creo que un 90% de la peña apoya a la gestión de Riquelme. Hace 4 años que es todo lo que es el interior está muy bien y la mayoría estamos en la misma situación. Estamos en un lugar que hace rato el socio del interior no tenía, estamos muy contentos”.

Cabe destacar, que quedaron suspendidos los festejos por el día del hincha que iba a ser hoy y dijo: “ayer por la noche y luego de darse las primeras noticias que salieron de que se iba a votar, lo terminaron de confirmar. De todos modos, creo que no hay mejor que votar el domingo si Dios quiere.”

Finalmente, y en relación a la peña en particular, concluyó: “durante todo el año tenemos mucha acción solidaria, sobre todo en los jardines y asilos de ancianos. La peña se junta una vez al mes y en lo que fue el sábado pasado despedimos el año, estábamos pendiente de las elecciones”.

