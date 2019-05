Garrido: “cuando al MV no le salen las cosas como quiere, Salim se enoja”

El concejal Martín Garrido respondió a las declaraciones efectuadas por el presidente de la bancada del MV, Guillermo Salim, tras el rechazo opositor a la Rendición de Cuentas de la administración central del Municipio, y advirtió que “cuando al vecinalismo no le salen las cosas como quiere, el concejal se enoja. Seguramente porque estaban acostumbrados a la mayoría automática y no han entendido la composición del Concejo. Cuando nosotros rechazamos lo hacemos con argumentos sólidos; si se habla de estar en el marco de la ley, para nosotros la violación de ordenanzas como el Presupuesto Participativo ya es un motivo fundado para el rechazo”.

“En 24 años no se hizo una vivienda con fondos propios, seguimos teniendo falta de agua y cloacas en localidades y barrios, y si bien hemos reconocido que la Provincia no paga los fondos de seguridad, porque hay un contexto provincial y nacional de crisis y retraso en algunas partidas, el vecinalismo no ha podido prevenir esta situación ante una política de ajuste que ya lleva 3 años, no empezó ayer. También se advierte que no saben cómo suplir el achique en salud, y siguen existiendo deficiencias serias en guardias y en salas de las localidades”, puntualizó Garrido.

Sobre el Frente Renovador y su acercamiento al kirchnerismo

En otro orden de cosas y tras el mandato del Frente Renovador hacia la formación de un espacio de unidad para ganarle a Cambiemos, Garrido advirtió que “nosotros trabajamos con compañeros de ese espacio desde hace un año y medio, ellos conformaron el interbloque y en la presentación de este espacio de unidad llamado Unidos por Tres Arroyos hay una fuerte presencia de dirigentes del Frente Renovador, y en distintas reuniones provinciales y seccionales esto es visto como ejemplo. Estamos en una etapa para dejar de lado cualquier cuestión personal que se pueda tener con los compañeros porque necesitamos terminar con las políticas del gobierno de Macri y Vidal, y porque tenemos la oportunidad de superar, en Tres Arroyos, a un gobierno totalmente desgastado como el del Movimiento Vecinal. Hemos armado un gran equipo y sabemos que podemos gobernar”, sostuvo.

Respecto al rol del núcleo más duro, que conforman el PJ y La Cámpora, Garrido consideró que “ellos esperaban señales que se están dando hace un tiempo, y lo de ayer sin duda debe ser tomado como una definición a nivel nacional. Espero que los sectores que aún no se han sumado a esta gran unidad lo hagan y podamos recuperar el Municipio”.