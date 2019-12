Garrido ratificó el reparto de presidencias de comisiones entre el MV y Todos

13 diciembre, 2019 Leido: 20

El flamante secretario del Concejo Deliberante, Martín Garrido, ratificó el anticipo de ayer en torno a que las comisiones del Cuerpo serán presididas por el Movimiento Vecinal y Todos, tres por cada fuerza, y aunque admitió conocer la versión de que el presidente del bloque de Juntos por el Cambio quería una nueva reunión, aseguró que “ya se hizo un acta en la que consta el acuerdo para la distribución de las presidencias”.



“Ayer hubo una reunión de la comisión de Labor Legislativa, de los presidentes de bloques con titular del Cuerpo, y hubo una propuesta de Martín Garate, titular de la bancada de Todos, que fue aceptada por la doctora Claudia Cittadino, presidenta del Movimiento Vecinal. Todos pidió la presidencia de tres comisiones, y el Vecinalismo pidió la titularidad de Hacienda, Turismo y Salud, y en eso se quedó, dos de los tres presidentes acordaron eso y quedó plasmado en un acta. Lo que me interesaba ayer era fundamentalmente que empezara a trabajar Hacienda, que tiene que tratar el Presupuesto”, sostuvo Garrido.

Consultado acerca de su opinión en torno a la actitud de Juntos por el Cambio de no votar a las nuevas autoridades del Concejo, advirtió que “fue lo mismo que yo hice en 2017, cuando entre ellos y el Vecinalismo acordaron las autoridades y nosotros nos abstuvimos por no haber sido consultados”.

Volver