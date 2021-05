Gas: Diputados trata hoy el proyecto que declararía a Tres Arroyos y la región como Zona Fría

Considerando las contingencias climáticas, todos los distritos de la sexta sección, quedarían incorporados al artículo 75 de la ley 25.565 de Presupuesto Nacional que establece la zona fría, debido a que las bajas temperaturas en época invernal afectan, además de la salud de la comunidad, las economías familiares de los usuarios, quienes deben abonar altas tarifas debido al elevado consumo de gas, ya sea de red o garrafa. Esta inclusión traería rebajas de entre el 30% y el 50% de las tarifas para Bahía Blanca, Tres Arroyos, Coronel Dorrego, Monte Hermoso, Coronel Rosales, Villarino, Carmen de Patagones, General La Madrid, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Coronel Pringles, Laprida, Benito Juárez, Gonzáles Chávez, Pellegrini, Salliqueló, Guaminí, Tres Lomas, Daireaux, Puán y Adolfo Alsina, comenzarían a gozar de los beneficios, de aprobarse la ley en el Congreso.

La mayor rebaja en la tarifa llegaría a los siguientes usuarios:

– Beneficiarios y beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo

– Beneficiarios y beneficiarias de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a cuatro veces el Salario Mínimo Vital y Móvil

– Usuarios inscriptos y usuarias inscriptas en el Régimen de Monotributo Social

Jubilados y jubiladas; pensionadas y pensionados; y trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a cuatro Salarios Mínimos Vitales y Móviles

– Trabajadores monotributistas inscriptos y trabajadoras monotributistas inscriptas en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en tres veces el Salario Mínimo Vital y Móvil

– Usuarios y usuarias que perciben seguro de desempleo

– Electrodependientes, beneficiarios de la Ley Nº 27.351

– Usuarios incorporados y usuarias incorporadas en el Régimen Especial de Seguridad

Social para Empleados de Casas Particulares (Ley Nº 26.844)

– Exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza

– Ser titular de una Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

