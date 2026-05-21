GAS: Tres Arroyos se vería afectado si el Senado aprueba el proyecto que restringe el beneficio de “Zona Fría”

21 mayo, 2026 0

Tres Arroyos sería uno de los 94 municipios que se vería afectado por la quita del subsidio en la factura de gas por Zona Fría, de aprobarse el proyecto en el Senado.

La Cámara de Diputados dio media sanción a ley que restringe la llamada “Zona Fría”, el área geográfica en la cual se subsidia el consumo de gas natural.

El proyecto propone achicar el alcance geográfico del régimen y volver al esquema original, establecido en 2002, y que se concentraba en las provincias de la Patagonia (incluía sólo al municipio bonaerense de Patagones), la Puna y el departamento mendocino de Malargüe.

De esta forma quedarían afuera las provincias incorporadas en la ampliación de 2021, como la gran mayoría de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis. Desde el Gobierno indicaron que seguirán otorgando el beneficio a aquellos que lo necesiten.

Para los 94 distritos bonaerense, la suba en la factura de los usuarios alcanzados será de entre el 40% y el 100%.

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