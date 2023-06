Gasoducto Néstor Kirchner: Comenzó la fase de carga y se inaugurará el 9 de julio

20 junio, 2023

El proceso de llenado del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, que llevará el gas desde Vaca Muerta, en Neuquén, a la localidad de Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires, arrancó hoy y terminará el 9 de julio, momento fijado para la inauguración oficial de este primer tramo del ducto.

El arranque de hoy significa que se abra la válvula para que pueda ingresar el gas natural y luego tiene un período de al menos 20 días para completar su “llenado”, lo que involucra fases de barrido y presurización de las cañerías de forma progresiva. Las autoridades del área energética fijaron un cronograma de habilitaciones y puesta en marcha del primer tramo de 573 kilómetros, que va desde la localidad neuquina de Tratayén hasta Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires.

El plan de relleno contempla que hoy se habilitará el tramo que va desde el kilómetro 0 de gasoducto hasta el kilómetro 29. El 25 de junio se habilitará el tramo que va desde el kilómetro 29 hasta el 61, a lo que se agregarán cuatro etapas más hasta la habilitación completa hasta Salliqueló.

“Hoy, en una jornada histórica, comienza el llenado del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner, la obra de ingeniería más importante de los últimos 50 años y un hito trascendental en la gestión del ministro Massa”, tuiteó la secretaria de Energía, Flavia Royón.

“Construído en tiempo récord, el GPNK permitirá, con sus 573 km de extensión, un ahorro anual de USD 4200 por sustitución de importaciones, favoreciendo el ahorro de divisas e impulsando nuestra independencia energética. Los 50.000 puestos de trabajo generados gracias a esta obra y la velocidad para su ejecución y puesta en marcha demuestran la capacidad de trabajo que tienen los argentinos y argentinas cuando hay gestión y decisión política”, agregó.

La semana pasada, Royón dijo que el gasoducto encamina a Argentina hacia costos energéticos más competitivos y subrayó que nadie apostaba que la obra se podía hacer en menos de 24 meses y se hizo en 10.

Para el tendido se soldaron en promedio 5 kilómetros de caños por día en los tres frentes de obra, y por primera vez se utilizaron en la Argentina soldadoras automáticas, la tecnología más avanzada a nivel global que reduce los tiempos de obra.

“Va a cambiar la vida de nuestro país. Es el comienzo para dar vuelta nuestra balanza energética y comenzar a no necesitar importaciones energéticas y exportar. Hoy Vaca Muerta no tenía cómo evacuar la producción, cómo crecer. Esta primera etapa fue realizada con recursos del Tesoro Nacional, sin financiamiento de otros organismos ni privados, porque se entendió su importancia. Para el Estado, entre lo que se ahorra de importaciones y subsidios, al poder acceder a un gas más económico, el costo se recupera en dos años”, expresó la secretaria de Energía a Infobae.

“Esta primera etapa va a permitir un ahorro de USD 1.700 millones. Y en 2024, que va a estar todo el año operativa, va a permitir un ahorro de USD 4.000 millones. El impacto es increíble. El país no va a necesitar importaciones de envergadura. Se va a poder comprar GNL (a través de barcos) para algunos picos de invierno, compras puntuales, pero no se va a necesitar de bloques de barcos importantes. egio Massa puso como prioridad la red de gasoductos”, agregó.

La obra de ingeniería, considerada como la más importante de los últimos 50 años, se concretó en un plazo récord de 10 meses, atravesó cuatro provincias: desde la planta de tratamiento de gas en la neuquina Tratayen, emplazada en el corazón de Vaca Muerta, pasando por Río Negro, La Pampa, hasta Salliqueló.

La construcción estuvo a cargo de las empresas Techint, Sacde y BTU. La primera etapa del gasoducto tendrá un impacto en el suministro de hasta 21 millones de metros cúbicos (m3) de gas cuando en los próximos meses se complete la instalación de las plantas compresoras, lo que permitirá reducir las importaciones de Gas Natural Licuado (GNL).

La operatoria del nuevo ducto estará a cargo de la compañía transportadora TGS, con la cual Enarsa firmó en las últimas semanas un contrato de cinco años. TGS tendrá a su cargo la operación y mantenimiento de la primera etapa del gasoducto. Además, en los próximos meses se realizará la licitación del Tramo II del gasoducto que continuará la traza por otros 467 kilómetros desde la localidad bonaerense de Salliqueló, hasta San Jerónimo, en el sur de Santa Fe. (infobae.com)

