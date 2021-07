Gastón Cannestracci: “es probable que haya aumentos de combustible, pero no en el canal minorista”

13 julio, 2021

Gastón Cannestracci, propietario de estaciones de servicio en Tres Arroyos, Claromecó y Gonzales Chaves, explicó en LU24 cómo se encuentra la situación del mercado de combustibles y además, comentó que posiblemente los aumentos en el sector minorista, es decir en las estaciones de servicio, no se concreten hasta pasadas las elecciones legislativas.

En ese sentido, el empresario expresó que generalmente los aumentos van ligados a cuestiones políticas, por lo que se espera que “en función de las vísperas a las elecciones, se intentara dejar los precios quietos, sin aumentos”, pero de todas formas “es probable que haya aumentos, pero que no sean en el canal minorista de estaciones de servicios, sino en el canal industrias o agro, que se venden otros volúmenes”.

Asimismo, detalló que actualmente “hay una puja muy grande en el valor del crudo, por lo que no se sabe que es lo que pasará con los precios” en un corto o mediano plazo, nada es certero, pero parecería que en el sector minoristas los aumentos esperarán.

Cannestracci explicó además, que en lo que respecta a los aumentos periódicos que se vivieron en el plazo del último año y el mantenimiento o la baja del consumo: “después de un aumento hay días de un parate, pero de a poquito va volviendo la normalidad”. Si bien es un contexto muy difícil para tomar parámetros para medir el consumo, sostuvo que no se ven bajas significativas y “los fines de semana la gente llena el tanque y se va a dar una vuelta, los viernes y los sábados se trabaja muy bien, eso fue siempre un patrón y se sigue viviendo”.

Por otra parte, se refirió a los arreglos en la estación ubicada en San Martin y Rocha, y comentó que “en la Shell se está llevando a cabo el proceso de la imagen nueva de la compañía, lo que es cartelería, en la parte surtidores se colocaron nuevos” y también “estamos en la parte de administración para poder mudarla y arrancar con el Shop, que va a ser un poco más grande y más cómodo, y sobre todo con la nueva imagen de Shell que está muy buena”. Por lo que se espera una estación de servicio renovada y confortable no solo para quienes vayan a cargar combustibles, sino también para quienes quieran disfrutar de un café.

