Gastón Cannestracci: “es una fiesta impresionante”

El empresario Gastón Cannestracci, junto al y Grupo PDE son los auspiciantes del helicóptero de LU 24, en esta 64ª edición de “Las 24”.

El Grupo PDE, está integrado por operadores de Axion y Shell, y en visita al estudio móvil La Perseverancia Seguros de LU 24, Cannestracci expresó que “cuando llego la idea de ser los sponsors para que vuele el helicóptero, nos gustó la propuesta de esta forma pudimos presentarnos en esta edición”.

Respecto del concurso en sí, sostuvo: “Es una fiesta impresionante ayer recorrí la playa y pude disfrutar más de cerca lo que genera”.

Sobre el mercado de combustibles, trazó un panorama y aseguró “va a ser un año distinto: esperamos que los precios se normalicen en toda la industria, llegando a un lugar más cómodo y que no haya ningún faltante”.

“Tenemos un gran equipo de trabajo, y trabajamos en conjunto con las compañías tratando de satisfacer sus necesidades además de brindar el mejor servicio posible para nuestros clientes”, concluyó.

