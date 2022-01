Gastón Cannestracci y la reunión con Kicillof: “vi un equipo activo y ocupado en buscar soluciones”

20 enero, 2022 Leido: 185

El empresario Gastón Cannestracci, uno de los referentes del expendio de combustible en la región, participó ayer por la tarde del encuentro del gobernador Axel Kicillof y sus funcionarios en San Cayetano. Allí, indicó entrevistado por LU24, se pudieron analizar aspectos de interés de varios sectores de la economía regional, como el turismo, la producción agropecuaria y rubros involucrados. “Es muy interesante ver de cerca lo que los funcionarios tratan de hacer desde su gestión; yo vi un grupo activo, con ganas de trabajar en la resolución de los planteos de distintos sectores. Hubo, de hecho, propuestas coherentes en este sentido”, sostuvo.

No obstante, advirtió que las cuestiones que resultan acuciantes para el sector de los combustibles, y de manera similar se verifica en el energético, dependen más de la órbita nacional, y pasan fundamentalmente por el atraso en el valor de los combustibles en relación con la inflación. “No tenemos aumentos desde hace ocho meses, pero ellos también explican que es fundamental buscar un equilibrio entre la situación de los empresarios del sector y los consumidores; la idea es que todos podamos caminar, que una usina no se complique financieramente para prestar el servicio pero que la gente también lo pueda pagar. Porque de lo contrario no sirve para ninguna de las dos partes; la falta de inversiones tiene su impacto en el sector energético, y hay que intentar que la cosa camine para todos”, consideró.

Una nueva etapa

Finalmente, confirmó el anticipo de LU 24 al asegurar que ya está cerrada la operación con Daniel Tartaglino por la estación de servicio ubicada en avenida Rivadavia 402. “Es un lugar tradicional, al que Daniel le dedicó varias décadas, como ha ocurrido con otras familias ligadas a la venta de combustibles, así que me pone muy contento poder seguir con esta operatoria, al mismo tiempo que ya está cerrado el acuerdo con la compañía Shell. Solo falta que llegue la cartelería importada, y tal vez en marzo esté todo listo”, concluyó.

