Gastón Iudice destacó los 2.206 inscriptos del concurso y el esfuerzo de los pescadores

16 noviembre, 2025

En el marco del gran concurso organizado por el Instituto Secundario Almafuerte de Copetonas, LU24 conversó con Gastón Iudice, presidente de Marea Roja, entidad encargada de la fiscalización del certamen.

Iudice comenzó expresando su satisfacción por la jornada y por el trabajo de los organizadores: “Estamos acá dando una mano a los chicos del Instituto, junto a Fernández, ambos del Club Marea Roja. Estamos haciendo la balanza y la planilla del concurso. Primero quiero felicitar a la gente de Copetonas porque hicieron un concurso espectacular, muy lindo y con muy buenos premios”.

A pesar del mal clima, destacó la respuesta de los pescadores: “El día estuvo complicado, pero igual le metieron garra. No está saliendo mucha cantidad de pescado, pero algo se está dando. Van 14 corvinas clasificadas; la ganadora por ahora pesa 2,700 kilos. Muy bueno todo, lo único que no acompañó fue el clima. Con un día mejor, habría al menos 500 inscripciones más”.

El actual registro alcanzó 2.206 participantes, cifra realmente relevante para un concurso de esta magnitud.

Respecto al atractivo para los pescadores, Iudice señaló: “La gente hoy busca concursos grandes, con buenos premios. La inscripción de este concurso fue muy económica y eso hizo que muchos apoyaran y se acercaran”.

El próximo gran evento: concurso del Club Quilmes

Gastón también adelantó detalles del concurso que se viene: “El 25 de enero vamos a estar organizando el concurso del Club Quilmes, fiscalizado por Marea Roja. Hay más de 170 millones de pesos en premios. El ganador se va a llevar una Toyota 4×4. Además, el segundo premio será de 18 millones, el tercero de 8 millones y así hasta el vigésimo lugar. Una apuesta muy grande del Club Quilmes para el verano del 2026”.

La suspensión del concurso de Marea Roja

En cuanto al concurso propio de Marea Roja, explicó las razones de la suspensión: “Nos tocó un clima muy feo, peor que el de hoy. El pronóstico daba olas de tres metros con tormenta eléctrica, así que tuvimos que suspender. El calendario está muy apretado y no pudimos reprogramarlo. Queda un sabor amargo, pero ya estamos metiéndole para adelante con lo que viene”.

Agradecimientos

Iudice cerró reconociendo el esfuerzo de todos: “Felicitaciones a los pescadores que se bancaron este clima. Es para sacarse el sombrero. Y gracias a vos, Armando, por acompañar concurso tras concurso”.

