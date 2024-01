Gastón Iudice: “estamos muy conformes con el concurso”

28 enero, 2024

Gastón Iudice, actual integrante de la comisión directiva de Quilmes y actual presidente del Club Marea Roja, a cargo de la fiscalización en el certamen que se desarrolló este domingo en aguas del Balneario Reta, conversó con LU 24 y se mostró muy satisfecho por la 25º edición de esta competencia.

“estamos muy conformes, fueron 842 inscriptos. Pudimos mantener los inscriptos del año pasados y aumentarlos, la idea es siempre seguir sumando y creciendo en todo lo que respecta a este lindo concurso”, dijo.

Y agregó: “nos tocó a fin de mes y quizás la situación económica del país no es la mejor y quizás por eso no llegamos a las 1000 cañas que pretendíamos. Reta es una de las mejores canchas como también Marisol, pero sucede que, en este último tiempo, lamentablemente no hay tanta presencia de corvinas, algo que sucedía tiempo atrás en lo que son nuestras costas”.

