Gastón Manes en Tres Arroyos: “El radicalismo ya no está para ser segundo del PRO”

19 febrero, 2021 Leido: 98

El candidato a convencional nacional de la UCR Gastón Manes, que forma parte del sector que propone al diputado Maximiliano Abad como presidente del Comité Provincia, visita Tres Arroyos en el marco de una recorrida por la Sexta Sección. El centenario partido atravesará el próximo 21 de marzo una elección interna, que para Manes “ha suscitado un enorme interés en la política provincial y nacional porque nuestro partido tiene la intención de presentarse a las elecciones con vocación de triunfo, y de gobernar el país en el 2023. El radicalismo provincial tuvo un rol importante pero no principal dentro de la coalición Cambiemos, pero su crecimiento exponencial nos permite pensar que estamos en condiciones de liderar Juntos por el Cambio o como se llame si es que esa denominación se cambia ante la incorporación de nuevos partidos, que es nuestra vocación. La UCR acompañó al PRO en un rol secundario, pero ya no estamos para ser segundos de ellos, hoy queremos liderar el espacio y entendemos que las cosas que fallaron en el gobierno fueron fruto de la falta de participación activa del radicalismo”.

Manes criticó “los antecedentes” de los dirigentes que forman parte del sector opositor a la conducción partidaria, que lidera Gustavo Posse, al señalar que “han sido socios del kirchnerismo, de Massa, e incluso el propio Posse asumió como intendente por el PRO, así que entendemos que un hombre del PRO no puede cumplir el rol de liderazgo en el radicalismo que nosotros y los afiliados pretendemos, que es el que se puso de pie y está en condiciones de liderar Cambiemos. Muchos de ellos volvieron ahora al radicalismo porque está fuerte”.

Cristian Ruiz, actual presidente del Comité Enrique Betolaza, destacó el hecho de que a nivel local se haya armado una única lista, encabezada por Gonzalo Cabrera, que “está integrada de manera plural y con distintas ideas. Decidimos dejar atrás a internas que le hicieron daño al radicalismo, salir de esas estructuras y lograr una propuesta con representantes de los dos sectores, priorizando el trabajo que se hará a nivel local para convocar a los afiliados a participar de la interna y para dar respuesta a la gente que en este año electoral está pidiendo otra política, que apunte a las propuestas y no a las chicanas”.

Daiana De Grazia, que será vicepresidenta del Enrique Betolaza en la nueva conducción, aseguró que “como mujer entiendo que se puede hacer un gran trabajo, con diferente tipo de charlas, conversatorios y debates con temas que no se han abordado en el Comité, y fortaleciendo la participación del afiliado en el trabajo por un Tres Arroyos mejor”.

Volver