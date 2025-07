Gastón Pauls: “El adicto se suicida diariamente” (videos)

14 julio, 2025 132

Este lunes, en el SUM de la Escuela Técnica, Gastón Pauls dará su charla “Hablemos” sobre la prevención de adicciones, con entrada libre y gratuita, a partir de las 14:00.

El actor habló con LU 24 en la previa de su exposición, y dijo que “este tipo de cosas son las que uno no tendría que estar haciendo pero la situación no está mejor con el consumo ya que se va poniendo cada vez mas oscuro, con nuevas formas de acceder, con situaciones delicadas desde lo emocional, desde la salud mental y los suicidios que en 2024 llegamos al año con más suicidios en Argentina y lo que tratamos de hacer es por lo menos prevenir, para que aquellos que no consumieron avistarles para que con libertad y conciencia puedan elegir el camino que quieren y aquellos que están en consumo o recuperación, mostrarles que hay otro camino posible”.

“Hace 10 años que estoy dando estas charlas, son 650 charlas frente a 650 mil personas, y la verdad que lo que siento es que los pibes necesitan hablar de este tema porque el acceso a las drogas, a las apuestas, es mucho mayor que hace 15 o 20 años, y a la hora de las charlas se plantean dudas, temores porque es tanta la oferta de consumo y de drogas o apuestas que cuando aparece la palabra que va del otro lado de la adicción que la palabra es no decir; dicción es decir, adicción es no decir, si seguimos hablando del tema lo único que hacemos es alimentarlas”, explicó.

“Creo que es importante pasar el mensaje, a mí me hablaron de que otra vida era posible y empecé mi recuperación, y advertir que nadie se convierte en persona más exitosa fumando paco o inyectándose algo en una vena, al igual que el tabaco, por lo que cuando uno advierte seriamente sobre los peligros del consumo lo que está haciendo es transmitir un mensaje de esperanza, eso es un poco el mensaje que me pasaron y yo sigo pasando”, sostuvo.

Las apuestas, otro peligro

“Yo recuerdo estando en Buenos Aires tenia que hacer 400 kilómetros para ir hasta Mar del Plata para apostar en el Casino; hoy desde un celular se puede apostar para ver quien hace el primer corner en el partido, el peligro está, y por eso hay que llevar la palabra de prevención porque si no caen fácilmente en la trampa”, afirmó Gastón.

Yo se que el adicto se suicida diariamente, alguien que se mete una sustancia como el paco o la cocaína por la nariz o por los pulmones con la pasta base el paco o el crack se suicida diariamente, y pone en riesgo al que esta cruzando una esquina, al que sale del colegio; creo que va de la mano todo el tema de la inseguridad; estuve en una cárcel hace poco en González Catán, y un enorme porcentaje de personas que están dentro de la cárcel, tienen relación con el consumo, y no se alejan del asunto sino que siguen consumiendo con la complicidad de actores de la sociedad”, advirtió.

Sobre la charla, dijo que “es en primera persona, hablando de mi etapa de consumo y de mi etapa de recuperación. Es, como digo siempre, hablar y también – de alguna manera – el paso previo para muchos, porque el mayor de los regalos que yo puedo recibir luego de la charla son los mensajes que me mandan y me dicen que la próxima vez que tenga sustancias voy a decir que no”.

“Sobre las organizadoras, dijo tener “admiración absoluta” hacia ellas “porque también colaboran para que yo pueda pasar el mensaje”.

Pauls brindó otra charla, en nuestra ciudad en horas de la mañana, y estuvo destinada a los alumnos, en el Auditorio Padre Manyanet, invitado por el Colegio Jesús Adolescente.

Volver