Gastón Pauls vuelve a Tres Arroyos con su charla sobre prevención de adicciones

28 marzo, 2026 5

El actor y activista Gastón Pauls regresará a Tres Arroyos para presentar “Hablemos”, una charla centrada en la prevención y concientización sobre las adicciones, el 13 de abril a las 13:30 en el Polideportivo Municipal, La Rioja 100.

La propuesta, abierta a todo público con entrada libre y gratuita, que ya tuvo una gran convocatoria el año pasado, invita a reflexionar a partir de relatos y experiencias personales, abordadas desde una mirada cercana y cotidiana, especialmente pensada para generar conciencia en la comunidad.

Desde el municipio solicitaron a los asistentes llevar un alimento no perecedero.

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