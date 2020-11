Gastronomía en pandemia: Box apuesta a una nueva y segura manera de comer

22 noviembre, 2020

En Chacabuco 49 funciona Box, una propuesta gastronómica que tiene ya un tiempo de apertura pero que en este momento de pandemia se coloca a la vanguardia de una manera distinta y más segura de comer. Diferente por la variedad y origen de sus platos (hay desde goulasch con spatzles, el tradicional y rico plato de carne y ñoquis húngaros; hasta propuestas chinas y un ragú francés) y por la funcionalidad con que se pueden adquirir y comer: en cajas descartables.

Pero quienes optan por algo más tradicional también encuentran en Box ricas propuestas, como las papas fritas con diferentes salsas o arroces.



Box, propiedad de Rocío Arana, ofrece delivery, take away y también algunas mesitas para comer en el mismo lugar. Están en las redes sociales como “Box come diferente” en Instagram, y “Box – el mundo en una caja” en Facebook.

