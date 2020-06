Gastronómicos podrían reabrir su locales en breve, si la ciudad continúa sin casos de covid-19

15 junio, 2020

El responsable de Ogham, Sergio Aristegui, anticipó que hay grandes posibilidades de que, continuando la situación epidemiológica actual en el Distrito, puedan reabrir los comercios del rubro gastronómico a la brevedad.

“Estuvimos reuniéndonos con la Cámara Económica, el sindicato vinculado a la actividad y con el municipio. Expusimos lo que nos está pasando y por suerte parece que estamos encaminados y en cuestión de días, estaríamos arrancando. Debemos ser los únicos que casi no estamos abiertos en una actividad casi normal”, explicó.

Aclaró Aristegui que “estaremos con todos los protocolos necesarios, barbijo alcohol en gel, con reservas y capacidad limitada, distanciamiento social, cuidándonos. No se trabajará con cartas comunes, hay que ver si se hará una copia y la tiras vos como cliente cuando la usas o será digital, que los clientes ingreses y dejen su nombre por si en el caso de que suceda algo se puede identificar a la gente”.

Destacó que es un sector que “la viene pasando mal. Con el delivery no alcanza, ayuda a combatir y zafar algún gasto, pero ni cerca está de cumplir con lo que se pueda facturar normalmente. Después habrá que ver si la gente se anima a ir o no, pero estamos realmente complicados”.

Anticipó que las autoridades tendrán que recorrer cada local del sector en la ciudad, “para indicarte por las instalaciones como se puede trabajar”.

