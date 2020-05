Gastronómicos se reunieron con Sánchez: presentaron protocolo y solicitaron nuevas medidas impositivas

14 mayo, 2020 Leido: 79



Esta mañana, un grupo de comerciantes vinculados a la gastronomía se reunió con el intendente Carlos Sánchez y referentes del Sindicato que los representa. La intención es avanzar en la presentación de un protocolo para habilitar al menos en parte la actividad y en propuestas que apunten a lograr medidas impositivas que ayuden al sector.

“Vinimos para presentarnos y reunirnos con nuestro gremio y con el gobierno municipal. Estamos pasando por un momento crítico y nosotros estamos en un rubro muy golpeado como es el gastronómico. Tenemos delivery, pero estamos facturando en un 5 o un 10 por ciento, que no alcanza para nada. Es mejor que no abrir, pero no alcanza. Queremos ver que se puede hacer, con algunos protocolos en qué podemos avanzar”, sostuvo Sergio Aristegui uno de los presentes en el encuentro y que asistió en representación de Ruya, Ogham y Sorti Resto Bar.

Indicó que se plantearon cuestiones relacionadas “en cuanto a materia impositiva sea ya que se siguen sumando impuestos. Queremos hablar de la parte impositiva y ver qué es lo que se puede hacer, el Ejecutivo se vio dispuesto a analizar para salir adelante todos”, sostuvo.

Volver