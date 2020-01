Gay habló con Kicillof sobre el transporte en Bahía: “Prometió una respuesta, pero no hay fondos”

El intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, se reunió hoy con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto con los demás intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio, y le planteó la problemática del transporte público en la ciudad.



“Yo planteé el tema del transporte. Es un tema que en el interior preocupa y se lo hicimos saber al gobernador con el intendente de Mar del Plata. Nos prometió una respuesta rápida, pero nos dijo que no hay plata y que hay que apelar a que las empresas tengan paciencia”, dijo Gay.

Gay aseguró que el ex ministro de Economía “conoce la situación” y que “habrá que esperar unos días” para ver qué respuesta le da. No obstante, destacó que “las empresas están con unos números muy finos” y que si no se puede resolver con un subsidio de la Provincia “hoy el estudio de costos sigue teniendo validez”, por lo que “una alternativa sería llevar el boleto a 38 pesos y fracción”.

Más allá del tema de los colectivos, Gay dijo que “fue una buena reunión, donde nos escuchamos mutuamente, donde el gobernador hizo una extensa enunciación de la situación de la provincia desde su punto de vista y de los planes que tiene a corto plazo, pero también permitió el diálogo, las preguntas, las temáticas más importantes”.

“Tenemos varios temas importantes de qué hablar en Bahía, me dijo Kicillof”, aseguró el intendente, quien destacó que “las dos o tres cosas que se han necesitado en estos días siempre se tuvo respuestas” por parte de la Provincia.

Además comentó que “el comienzo es alentador” y que ya tiene acordadas algunas reuniones para mediados de enero para hablar sobre temas puntuales con dirigentes provinciales. (LU2 y La Nueva.)

