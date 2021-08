Generar lazos desde la primera infancia, en el mes de la niñez

13 agosto, 2021

Desde los Centros de Primera infancia de la Municipalidad de Tres Arroyos se festeja el mes de las infancias con actividades que apuntan a desarrollar valores y al mismo tiempo generar vínculos desde lo social y lo lúdico. A estos espacios asisten más de 30 niños entre 45 días y 4 años, donde se brindan cuidados integrales a partir del trabajo de docentes de nivel inicial y auxiliares, que bajo la supervisión de una psicóloga y una psicomotricista logrando hacer de estos centros, lugares cálidos, propicios para la estimulación adecuada, adquisición de hábitos y acompañamiento a las familias en esta etapa tan vulnerable del desarrollo.

Generar espacios de aprendizaje y alegría es una de las funciones del modelo de crianza que llevan adelante en los Centros, ubicados en los barrios Santa Teresita, Villa Italia y Municipal.



Teniendo en cuenta todos los cuidados necesarios para con los niños y a la comunidad en este contexto de pandemia por Covid 19, se pensaron actividades destinadas a fortalecer lazos con pares, rescatando la importancia del respeto y cuidado de la niñez no solo por una fecha en particular sino todos los días del año.

Durante los días previos, los niños asistentes a los Centros de primera infancia pintaron dibujos sumándose a la propuesta que el artista nacional Emilio Ferrero difundió a través de sus redes sociales, a la que se sumaron instituciones de diversos lugares, donde facilitaba uno de sus diseños para que lo pintaran y regalaran a niños de otra institución, promoviendo así lazos de amistad, los niños celebrando su día regalándose entre ellos.

Estos dibujos fueron entregados a otros niños pertenecientes al Jardín Nro. 920 (ex La Virgen de la Carreta), institución que fue invitada a participar a través de su directora la docente María Belén Castro, quien junto a su equipo presentó la propuesta a sus alumnos, quienes a su vez enviaron dibujitos espontáneos donde desplegaron toda su creatividad motivada por el entusiasmo de intercambiar con otros niños a quienes manifestaron deseos de conocer. “Es nuestra intención que este gesto sea el inicio de una amistad que aunque tejida en esta corta distancia dure para siempre concluye Lennix Díaz, Licenciada en Psicología y coordinadora de los Centros de Primera Infancia, dependientes de las Secretarias de Salud y Desarrollo Social.

