Geriátricos: comenzó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID 19

Comenzó la aplicación de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID 19 en las residencias de adultos mayores, y particularmente en el Residencial Karuen, dónde están trabajando con los protocolos y restricciones lógicas por la situación crítica que se está viviendo. María José Álvarez, es la encargada de la residencia ubicada en Rivadavia 283, donde alberga a 17 adultos mayores, y comentó en LU24 sobre la finalización de ésta etapa de inoculación.

En primer lugar, comentó que “estamos organizando las instalaciones para dar la segunda dosis de Sputnik V” y detalló que la aplicación a los residentes está a cargo de “la gente de PAMI, con Facundo Elgart en Tres Arroyos y con PAMI de Bahía Blanca”.

Por otra parte, la enfermera encargada del geriátrico, comentó que la fase 2 no implica mayores restricciones, porque el manejo en éstos establecimientos durante toda la pandemia ha sido con muchos protocolos y cuidados “el hecho de no tener contacto con los familiares se hace duro, pero lo vamos arreglando de la manera que vamos pudiendo, con llamados telefónicos o visitas detrás de las rejas”.

Asimismo, María José Alvarez, sostuvo que “hay que seguir con los recaudos más allá de que estemos con la segunda dosis, porque igual nos podemos contagiar, tenemos que tratar de cuidarnos” y además expresó que “el personal de salud está vacunado casi al 100% pero hay mucho personal afectado de todas maneras con esta segunda ola”.

Para finalizar, resaltó “volver a fase 2 no significa nada si no ponemos el esfuerzo y la conciencia de que esto no es un chiste, porque se está muriendo gente de verdad y se está enfermando gente cada vez más joven”.

