Gerónimo Groenenberg brindó precisiones del entrenamiento en la Escuela PUMA

23 febrero, 2023

Este jueves se brindó una conferencia de prensa en la sede de la Liga Tresarroyense de Fútbol en la que se informó que el rugbier local Gerónimo Groenenberg entrenará la semana que viene en la escuela PUMA.

Sergio Pescader presentó la conferencia: “Estamos ante un hecho histórico, nunca se había dado, que un jugador local fuera llamado por la escuela Puma. Es un orgullo enorme para el TARHC, a Gerónimo lo vi crecer y le vi intenciones de llegar. Él siempre decía que iba a jugar en Irlanda. Él jugó muchas veces en la selección de la Unión del Sur, allí demostró sus cualidades. La casa PUMA junta o nuclea a los talentos de la Provincia de Buenos Aires, es el seguimiento de jugadores que el día de mañana puedan jugar un Sudamericano, es buscar talentos es algo Federal.”, finalizó.

Por su parte Gerónimo expresó: “Todavía no caigo, a los 18 años es algo que siempre quise, pero no caigo todavía. Me voy a estudiar a Buenos Aires y pienso jugar en el CASI, ya que tengo un conocido que me va a ayudar en el club.” Dijo.

“Arranqué a los 8 años en el TARHC de la mano de mi profesora Belén, jugué de chico, me ayudaron todos los compañeros también tuve la suerte de jugar en la selección de Bahía Blanca, y ahora me llaman de casa PUMA y vamos a seguir. Mis compañeros me, mandaban, mensajes estaban contentos. Lo que más es el cambio de alimentación”, añadió.

“También gané el circulo de bronce en rugby dos veces, elegido por el Circulo de Periodistas Deportivo. El Rugby es un deporte de contacto, pero cuando terminas sos amigo de tu rival. Rengo como objetivo ser constante entrenar y llegar”, dijo.

“Yo jugaba de ala, cuando llegué a la selección me pusieron de Hooker que es un puesto para un jugador más alto, más fuerte”, finalizó.

Por su parte, Pescader agregó que el TARHC tendrá este año Rugby Femenino y seguirán las inferiores y escuelita.

