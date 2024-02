Gestión Ambiental acompaña el concurso pesquero

10 febrero, 2024

Gabriel Francia, Subsecretario de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Tres Arroyos y el Guardafauna Tito Gasverde, en el marco de un operativo destinado al reparto de bolsas para que los pescadores depositen sus residuos, los que luego serán recogidos en varias pasadas a lo largo del concurso pesquero, hablaron con LU 24 y también se refirieron a los cuidados que se deben adoptar en caso de hallar fauna marina en la costa.

Francia: “se debe mantener distancia para respetarlos, y no arrimarse, no molestarlos”, en tanto Gasverde afirmó: “ellos ya estaban antes que llegáramos nosotros, por lo que es necesario que los respetemos, no acercándonos”, dijo.

