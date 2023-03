Gestión Ambiental suma esfuerzos para separar residuos en origen

27 marzo, 2023

El Secretario de Gestión Ambiental Ricardo D’Annunzio hablò con LU 24 sobre la reunión mantenida con la Cámara Económica para concientizar a los comerciantes sobre la importancia de separación de residuos en origen.

“Mediante una encuesta que se està preparando en la Secretaría pretendemos mejorar el cuidado del Medio Ambiente” y anunció que “el viernes 31 desde la Cámara Económica van a visitar la Planta de Separación de Residuos para ver el trabajo que se hace y luego comenzar a reforzar la educación al respecto de la separación en origen”.

Esto comienza en nuestros hogares, hay días de separación, y pretendemos que la gente vea la misma, que los residuos no se rompen en el camión sino en la Planta para poder recuperar la mayor cantidad reciclable, por lo que queremos reforzar esta cadena de separación para educar en este cambio de hábito y tratar de separar los residuos secos de los urbanos”.

Respecto a la limpieza del predio de la Fiesta del Trigo, D’Annunzio dio a conocer que “el objetivo es que no queden residuos y a la vez prepararnos para que se recuperen también los mismos, separando en el momento, lo que no fue posible debido a la inclemencia del tiempo que mezcló los contenedores que se habían colocado en el lugar”.

“Creo que se està imponiendo el tema cada vez más, a través de los programas en las escuelas, respecto al cuidado del Ambiente y el tratamiento de los residuos, con charlas de concientización y visitas a la Planta de las escuelas que así lo deseen para ver todo el proceso; pensamos también trabajar con Desarrollo Social en los barrios, en los CAPS y los CIC para llegar a ellos y trabajar en conjunto durante todo el año”, concluyó.

