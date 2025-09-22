Gestión Ambiental y el concurso “Tapitas Solidarias”

Desde la Subsecretaria de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Tres Arroyos recuerdan que el próximo martes finaliza el concurso “Tapitas Solidarias”, destinado a Jardines de Infantes y Escuelas Primarias públicas y privadas del Partido de Tres Arroyos premiando al primer y segundo establecimiento que logre juntar más kg de tapitas.

El objetivo es concientizar sobre las problemáticas ambientales, fomentar el interés en el cuidado como herramienta fundamental para la gestión ambiental, la importancia del reciclaje, la aplicación de las 3R (reducir, reutilizar, reciclar) y contribuir a la recuperación de este material con un fin solidario, no solo cuidando el ambiente contribuyendo en la reducción de residuos sino que también estamos incrementando una sociedad solidaria colaborando con el programa de reciclado de la FUNDACION HOSPITAL DE PEDIATRIA GARRAHAN enviando el total de tapitas que se generen de esta actividad con la colaboración de Transporte Goizueta.

Los premios son: 1° un proyector con pantalla + estación ambiental, 2° un parlante + estación ambiental.

Consulta las bases y condiciones a través de los siguientes medios:

Instagram:@gestionambientalta

mail: [email protected]

WhatsApp: 2983 – 648571 o en AV. Güemes N° 630.

