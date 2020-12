Gestionan la llegada de guardavidas a Marisol ante los aislamientos por Covid

7 diciembre, 2020 Leido: 47

En Marisol se encuentran gestionando la posibilidad de que lleguen a trabajar guardavidas tras confirmarse dos casos de Covid-19 entre quienes forman parte del cuerpo y el consecuente aislamiento de estas personas y sus compañeros.

El subdelegado municipal en el balneario, Raúl Bonini, dijo a LU 24 que “son dos los guardavidas que dieron positivo pero como viven todos en los mismos departamentos el resto quedó aislado”.

“Algunos no se habían incorporado y a partir del 15 arrancaríamos con eso”, agregó sobre cómo se tiene establecido brindar el servicio.

En tanto, señaló que se gestiona para que un guardavidas de Oriente que se encuentra en Mar del Plata pueda llegar a la localidad y que hay negociaciones para tratar de conseguir algún otro. No obstante, aclaró que esto lleva unos días hasta que se hace el preocupacional”.

“Nos encontramos con esto justo en este fin de semana largo pero nos vamos arreglando con los chicos de Turismo que vinieron de Dorrego y la gente que se ha comportado bastante bien gracias a Dios. No hemos tenido problemas”, aseguró el funcionario.

Asimismo apuntó al trabajo de concientización: “hay que andar en la playa aconsejando, se ha informado lo más que se ha podido para que la gente tenga cuidado”.

También indicó que se debe realizar un mantenimiento constante de la localidad, fundamentalmente en la zona de la costanera.

En tanto, remarcó que “hay muchísima gente” y que “se han construido muchísimas casas”. En este sentido, graficó que “salís y no conoces a nadie”.

Desde hace más de un mes hay concurrencia de visitantes, “muchos a pescar”. Para lo que resta de diciembre “está todo completo. Me parece que para enero todo está reservado”, añadió. Se trata de 300 alojamientos con los que se cuenta. Y hay que sumarles a quienes van a pasar el día y a los usuarios de los campings.

