Giancarlo Propiedades cumple 10 años de trabajo

9 diciembre, 2019

El comercio inmobiliario, Giancarlo Propiedades, ubicado en Sarmiento 106, cumple en el día de hoy diez años de trabajo.

Sofía Giancarlo habló con LU 24 al respecto y contó que “estamos muy bien y muy contentos. Hace un tiempo que me gradué en CRESTA en la primera promoción de Martilleros y Corredores de Tres Arroyos y hace diez años que estamos trabajando”.

“Estamos con muchas ganas de seguir adelante, la situación del país no es la mejor pero no quiere decir que no tengamos trabajo, siempre hay consultas y trabajo”, sostuvo.

Los interesados pueden acercarse al lugar o comunicarse al 2983502070.

