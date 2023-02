Giordano no descarta volver al Concejo: “el vecinalismo ya no me requería para su estructura”

15 febrero, 2023

Tal como anticipó LU 24, el reconocido pediatra, exdirector del Hospital Pirovano y exconcejal del Movimiento Vecinal Eduardo Giordano retorna a la política pero como parte de un proyecto relacionado con Juntos y con la exdiputada Rosio Antinori. “Con el vecinalismo se había cumplido una etapa, yo no era requerido dentro de la estructura política, pero quería seguir haciendo cosas y al no encontrar el espacio, como independiente que soy, me pareció una opción política para concretar un montón de proyectos que me quedaron en el tintero. Acá no es cuestión de partidismos sino de personalismos, sino de tener la posibilidad de exponer libremente las ideas y proyectos que uno tiene”, aseguró hoy, entrevistado por LU 24.

“Tuve otras propuestas dentro del espacio del PRO, lo charlé con gente del Movimiento Vecinal con el que estoy muy agradecido por todo lo que aprendí, y lo que busco en definitiva en esta etapa de mi vida, en la que estoy un poco más alejado de la profesión, es trabajar con las ganas que tengo por la ciudad y las localidades, darle lo mejor a la sociedad que tanto me dio”, completó Giordano.

“Me pareció que las actividades en Claromecó eran un buen momento para dar el paso y blanquear las cosas”, aseguró el médico, quien anticipó además que el espacio tendrá un local, ya ha gestado alrededor de 70 posibles proyectos de ordenanza, algunos pasibles de ser concretados con presupuesto local y otros con apoyo nacional o provincial. “Allí se irán sumando personas que quieran trabajar por Tres Arroyos dentro del PRO, que tiene que estar unido, y a su vez armar una propuesta con el radicalismo y la gente que formó parte de Cambiemos”, consideró, no sin admitir que tiene interés en volver al Concejo Deliberante.

Volver