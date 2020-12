Giovanna Tumini publica su primer poemario: “Amorí”

24 diciembre, 2020 Leido: 81

Giovanna Tumini, joven tresarroyense residente en La Plata, acaba de publicar de manera autogestiva su primer libro de poesía, titulado “Amorí”. “Escribo hace mucho, pero la idea de publicar un libro surgió en cuarentena. Desde el taller de escritura que tuve en la escuela, como materia, empecé a escribir en modo diario, luego me volqué a la poesía y ya no pude parar”, contó hoy a LU 24.



Impulsada por los lectores de sus poemas, amigos y familia, Giovanna se decidió a ordenar el material “como un juego, viendo cómo quedaban los poemas juntos, y de repente surgió un libro concreto. Todavía no lo puedo creer”, admitió.

La selección de poemas que forman parte de “Amorí” incluye “poemas de amor, de muerte y oníricos, es una suerte de danza entre ellos de la que surge el título”, contó Giovanna, que editó 100 ejemplares de su libro. Se pueden adquirir en el Instagram @denoche.lapalabra, y del valor de 500 pesos se destina un 10% del Refugio Renacer.

“Me quedó mucho material y sigo escribiendo, así que seguramente volveré a publicar. Salió tanto como un juego que todavía no lo pensé”, concluyó.

Volver