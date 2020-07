Girard, de ARBA: “Es fundamental el apoyo a las Pymes y comercios para que no cierren”

17 julio, 2020 Leido: 155

El titular de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires –ARBA-, Cristian Girard, habló con LU 24 y respondió sobre cuestiones inherentes a su función, tales como la decisión tomada de efectuar corrimientos en los plazos de vencimientos de tributos, como el impuesto Automotor – Patentes – en su tercera cuota, a la vez que anunció “ el corrimiento de 60 días en este vencimiento, para que cuenten con un plazo adicional las familias que no llegan a abonarlo en término, y no pierdan los descuentos; a fin de mes vence la segunda cuota del Inmobiliario y se considerará pagarla en término hasta el 15 de septiembre. Se incorpora el pago de deudas hasta el 31 de mayo, con un plazo de 60 cuotas”.

“La provincia de Buenos Aires es un gran motor de crecimiento y generador de empleo, por lo que para nosotros es fundamental el apoyo a las Pymes y comercios, para que no cierren sus persianas. La peor parte se la llevan los sectores medios y de bajos ingresos, por lo que es necesario el esfuerzo del Estado en ese sentido, con la bonificación del 50% de Ingresos Brutos para empresas afectadas por la pandemia, y redujimos al mínimo las retenciones bancarias a unos 200 mil CUIT, para empresas en que han caído las ventas o tienen facturación baja desde marzo”, explicó.

“Soy el responsable de recaudar en un gobierno provincial que tiene su compromiso con los sectores que apuntan al crecimi3nto y con los sectores populares para que la caída de la recaudación no caiga sobre las Pymes, por lo que tratamos de aliviar las cargas hacia quienes tienen sus inconvenientes, hay que recalibrar la estructura, por lo que estamos trabajando para que tengamos un sistema tributario más justo y cambien un poco más la recaudación”, relató Girard.

El inmobiliario rural

“Un comportamiento ejemplar tuvo el sector rural en la pandemia, fueron actividades esenciales, el campo no paro porque la producción termina en alimentos que se consumen a diario; se priorizo la producción y se vio reflejado en que no hubo faltante o inflación, el impuesto inmobiliario rural no hay caído en recaudación”, dijo y agregó: “la provincia necesita de los recursos para ser más solidarios que nunca. Quiero agradecer a quienes están cumpliendo en la medida que pueden, ya que es muy grande el esfuerzo y los contribuyentes están entendiéndolo”, manifestó.



“Iremos intentando retomar luego de pasar esta cuarentena más estricta con protocolos de trabajo y siempre priorizando las actividades productivas y a medida que se controla la circulación de virus habilitaremos las cuestiones de esparcimiento o niveles de ocio, pero nos vemos obligados a optar por las actividades económicos productivas, creo que vamos construyendo una post pandemia con una provincia en marcha y un Estado muy profundo”, concluyó.

