Gisela Labarraz fue la ganadora del Concurso de Lac Tres

19 agosto, 2025

128
Gisela Labarraz fue la ganadora del Concurso de Lac Tres

El último sorteo del concurso Lac Tres y tu comercio amigo, tuvo como ganadora a Gisela Labarraz, quién se mostró agradecida por ser parte de la iniciativa de la empresa.

Fue la adjudicataria de una orden de compra por $ 100.000 y dijo haberse anotado por indicación de un familiar, siguiendo los pasos que fueron publicados en nuestro medio y las redes sociales.

Además, comentó que son clientes de Lac Tres desde que comenzaron con su actividad comercial.

 