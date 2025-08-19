Gisela Labarraz fue la ganadora del Concurso de Lac Tres

19 agosto, 2025 128

El último sorteo del concurso Lac Tres y tu comercio amigo, tuvo como ganadora a Gisela Labarraz, quién se mostró agradecida por ser parte de la iniciativa de la empresa.

Fue la adjudicataria de una orden de compra por $ 100.000 y dijo haberse anotado por indicación de un familiar, siguiendo los pasos que fueron publicados en nuestro medio y las redes sociales.

Además, comentó que son clientes de Lac Tres desde que comenzaron con su actividad comercial.

