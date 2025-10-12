(audio)Gisela Martínez va a Milán a la exposición más importante de joyería mundial

La diseñadora tresarroyense Gisela Martínez resultó seleccionada por la curaduría de la Milano Jewelery Week que se desarrollará en Milán, Italia, y estará presente con trabajos seleccionados en los que mezcla el metal con los capullos de seda y el borsilicato con cristal de murano, en la ciudad italiana, donde se desarrollará este importantísimo evento.

Del 16 al 20 de octubre de 2025 es una cita que envolverá y transformará nuevamente a Milán en un escenario internacional donde la creatividad, la cultura y la innovación se cruzan en un dialogo abierto entre la tradición y el futuro.

Con más de 50 eventos, 350 expositores y 30 sedes distribuidas por el corazón de Milán, la edición de este año ofrece un programa accesible, gratuito y lleno de experiencias únicas.

En diálogo con LU 24, Gisela explicó: “ “Mi intención es representar a la Argentina con orgullo, visibilizando nuestros diseños artesanales, la producción de seda natural y el trabajo en joyería contemporánea de excelencia que desde hace 10 años desarrollamos aquí, y ser la segunda joyera argentina en una década que llega a el evento”.

“Es una gran vidriera, se da cita la joyería a nivel mundial, y la devolución de la curaduría destacó con énfasis la fuerza poética de mis piezas, la identidad argentina presente en ellas y la innovación en el uso de materiales como la seda producida en nuestro país”, manifestó.

“La curaduría destacó dos collares, que incorporaron lo textil a la plata, ya que uno de ellos está hecho con capullos de seda, y también voy a presentar una joya con vidrio borosilicatado y cristal Murano”, finalizó.

