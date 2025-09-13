Gisela Vulcano ganadora del Zumba Fest Argentina (audio)

La profesora de zumba ATR Gisela Vulcano obtuvo el Primer lugar en el Zumba Fest Argentina como la mejor instructora de nuestro país.

La misma visitó el estudio móvil de LU 24 y dijo “estoy muy feliz y confiada tuvimos muchos votos el publico decidió para obtener el primer lugar, mi camino me ayudo para ganar el concurso”.

“En todos estos años llegué a Uruguay, Mendoza, Buenos Aires, La Pampa y demás viajes realizados, esto no termina voy a seguir y me expandiré visitando otros escenarios para representar a Oriente y Tres Arroyos”, recordó.

“Mediante un vivo en Instagram nos informaron los finalistas y ganadores, temblaba de los nervios ni podía respirar cuando escuche mi nombre me agarro mucha emoción y felicidad no pude expresarme de tanta alegría”.

“Les agradezco a mis alumnas por toda la movida realizada y además por traerme a toda mi familia de Oriente a la cena sorpresa de celebración hecha ayer y espero que me acompañen en la gira”, concluyó.

