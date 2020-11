Gobierno decreta tres días de duelo nacional por la muerte de Maradona

25 noviembre, 2020

Tras conocerse la muerte de Diego Armando Maradona, el presidente Alberto Fernández decretará tres días de duelo nacional a partir del día de la fecha, según informó la Presidencia.

Las actividades oficiales que tenía programadas mañana en la provincia de Santa Fe y el viernes en Chaco se suspenden por el duelo nacional de tres días, con motivo del deceso de Diego Armando Maradona.



En declaraciones a la prensa el Presidente dijo: “Son esas muertes que no se llenan con nada. No sé si vamos a volver a tener otro Diego. Se fue un tipo único. A los argentinos solo nos dio alegría”.

“Hoy es un mal día, un día muy triste para todos los argentinos”, expresó el mandatario y reflexionó: “La suerte que tuvimos todos nosotros es la suerte de haberlo visto, haber disfrutado de su afecto, haber disfrutado de su cariño”.

“Hablé con Cristian Malaspina para saber si podía poner a disposición el estadio de Argentinos para el velorio, pero solo si la familia lo quiere”, sostuvo el Presidente en diálogo con el canal TyC Sports.

Maradona, de 60 años, falleció este jueves 25 de noviembre luego de sufrir un paro cardíaco mientras se recuperaba en una casa del barrio “San Andrés”, en el norte del conurbano bonaerense, de una operación por un hematoma subdural en la cabeza.

“Diego era Argentina en el mundo, nos llenó de alegría y nunca le vamos a poder pagar tanta alegría”, dijo Alberto Fernández.

A continuación, el jefe de Estado recordó al ídolo popular argentino, por quien aseguró tener “eterna gratitud porque todo este tiempo no hizo más que acompañarme y apoyarme. Una pena inmensa. Fue un tipo único”.

En esa línea, afirmó: “Dudo que volvamos a ver a otro jugador como Maradona en todo sentido, no solo por sus cualidades técnicas, sino también por ese coraje, esa fuerza, esa garra, que siempre puso cada vez que se puso la camiseta que tenía que defender. Un jugador excepcional que a los argentinos solo nos dio alegrías”.

“Lo mejor de Diego es que era un hombre absolutamente genuino, no era un hombre impostado, era un hombre genuino que expresaba todo con la fuerza con la que jugaba al fútbol, defendía lo que quería, maltrataba lo que odiaba. Eso era Maradona en estado puro”, finalizó el Presidente.

