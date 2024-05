Gobierno español exige disculpas públicas por ataque de Milei a la mujer de Pedro Sánchez

19 mayo, 2024

El gobierno de España condenó en los más duros términos el ataque del presidente Javier Milei a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, a la que tildó de “corrupta” durante su discurso en el evento de partidos de derecha europeas Europa Viva 24, organizado por Vox. A través de una conferencia de prensa, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, anunció que llamarán a consulta la embajadora española en Buenos Aires, María Jesús Alonso Jiménez, y le exigió al primer mandatario que pida disculpas.

“Los dichos sobrepasan cualquier tipo de cuestión política y no tienen precedentes en la historia de las relaciones internacionales y entre dos pueblos tan unidos con lazos de hermandad”, cuestionó el funcionario. Y sumó: “Se lo recibió de buena fe para un acto de la ultraderecha, se lo trató con respeto y se pusieron a disposición recursos públicos necesarios para su estancia. A esto respondió con un ataque frontal a nuestra democracia, a nuestras instituciones y a España”.

Además de catalogar de “inaceptables” los insultos de Milei, Albarez indicó que desde el gobierno español exigen las disculpas públicas y advirtió que, en caso de que eso no pase, España “tomará las todas las medidas que crea oportunas para defender la soberanía”. “Ya contacté a portavoces parlamentarios y recibí una amplia mayoría de apoyo. Además, me comuniqué con [Josep] Borrell -representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la Unión Europea (UE)- y me aseguró que considera que un ataque de este calibre es un ataque a toda la UE”, expresó, adelantando que desde la organización internacional también se pronunciarán en contra de los dichos del jefe de Estado argentino.

Según El País de España, la llamada a consultas del embajador es una de las medidas más fuertes de protesta en términos diplomáticos. “El Gobierno español fue, en los últimos años, muy poco partidario de recurrir a ella y no lo ha hecho, por ejemplo, cuando llamaron a consultas a sus embajadores en Madrid tanto Marruecos, como Argelia o Israel, con motivo de otras tantas crisis diplomáticas”, dice uno de los artículos del diario español, que reproduce La Nación en Argentina.

