Carta abierta del empresario Alfredo Gómez:

Hoy estoy muy enojado. Re caliente. Ha sido un día caótico en esta Argentina en cuarentena obligatoria. Un día para el olvido.

¿ Qué nos están haciendo a las PYMEs ? Nos quieren eliminar? El golpe knock out ya lo dieron.

Yo me sincero y digo, soy un obsesivo del progreso. Mi padre me enseño así. “El progreso no se negocia”. No importa cómo, pero siempre es para adelante.

Y la verdad, en esta Argentina tener esa conviccion es auto-exterminarse.

Y de verdad lo digo. Y mira que le pongo ganas. Viajo al exterior, traigo maquinas, produzco, doy empleo, exporto y tengo todo mi capital en el país. Pero no me dan tregua. Nunca. Todos los días me jalan de los pies un poco mas.

Creo que el Estado está midiendo hasta cuándo puedo soportar. El tiene todo el tiempo del mundo

El problema es mío. Cuánto resisto. Cuánto puedo llegar a soportar. Y yo, en vano, trato de hacer lo imposible por mantenerme vivo.

Hoy me reuní ” virtualmente obvio” , con mis asesores de cuenta del Banco ICBC y del banco Patagonia.( Banco Provincia, con el que también opero, olvídense, no existe un alma que te atienda un teléfono), y me encuentro con la feliz noticia de que por disposición del Banco Central, no podes disponer de tu propia plata, la que tenés en la cuenta, libremente. Solo podes retirar con una tarjeta de debito 20.000 pesos por día. Yo tengo un gasto fijo mínimo de 35.000 pesos diarios solo en Bahía Blanca, ni hablar de la planta industrial de Tres Arroyos… Pero felizmente me informan que las cajas están disponibles para los “planeros”. Eso si , que no falte por favor el asistencialismo!!! Para eso sí están los bancos ahora, pero para pagarte un cheque propio por caja no. O sea que tu dinero, con el cual hay que subsistir, no está en libre disponibilidad para una pyme. Y estoy hablando de pesos. No vayan a creer que estoy hablando de dólares!!! Pregunto, eso no es acaso un corralito???

Otra que me paso hoy. Tengo que pagarle a un proveedor de China, por una máquina que le compré para producir ( no se en que estaba pensando en ese momento…imaginen invertir en producir en Argentina??? Ni que estuviera en Alemania!! En fin, un pequeño error, tratar de producir y dar empleo… no se volverá a repetir. Bueno la cuestión es que le debía girar a mi proveedor y hago el tramite la semana pasada, y el banco me lo rechaza. Caramba dije…tengo la autorización del Estado para hacerlo…, pero resulta que me dijeron: ” no señor, no se puede, podrá desde el lunes, ( por el que pasó). Hoy trato alegremente de honrar mi deuda y me lo rechazan de nuevo, y muy amable el empleado bancario me dice ” no señor por disposición del Central tiene que llenar el nuevo formulario , pero igual no se ilusione porque ese formulario está trabado y no sale”…. O sea que no puedo pagarle a mi proveedor como lo habíamos acordado. Y mi proveedor todas las noches se acuerda de mi y pega un llamadito por whatsapp. Dios no quiera que se me rompa una de las maquinas que tengo produciendo…porque este proveedor ni en sueños me va a mandar el repuesto. Conclusión, no dispones de tus divisas para girar, y no podes honrar tus deudas. OTRO CORRALITO.

O sea no tengo ni pesos, ni dolares.

Las pymes estamos haciendo malabares para pagar sueldos y alquileres, lo básico, y tenemos los días contados. Marzo zafamos, Abril…Abril GAME OVER.

Si el Estado no reacciona a tiempo la suerte está echada. De pronto, una ayuda!!! Buenísimo dije, nos van a asistir para pagar los sueldos. Sí efectivamente, pero con un crédito a devolver los 90 días y de un solo pago. Salvavidas de plomo. Obvio no lo tomé. A apechugarla solo, como siempre.

